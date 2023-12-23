Чергове "досягнення" підопічних Еріка тен Гага.
Манчестер Юнайтед, Getty Images
23 грудня 2023, 18:23
У матчі проти Вест Гема Манчестер Юнайтед вчетверте поспіль не відзначився результативними ударами. До цього манкуніанці не забили у ворота Ліверпуля, Баварії та Борнмута.
За даними OptaJoe, останнього разу Манчестер Юнайтед не забивав протягом чотирьох матчів поспіль ще у жовтні-листопаді 1992 року, під керівництвом сера Алекса Фергюсона.
Нагадаємо, сьогодні Вест Гем обіграв Манчестер Юнайтед завдяки голами Боуена та Кудуса.