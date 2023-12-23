Англія

Чергове "досягнення" підопічних Еріка тен Гага.

У матчі проти Вест Гема Манчестер Юнайтед вчетверте поспіль не відзначився результативними ударами. До цього манкуніанці не забили у ворота Ліверпуля, Баварії та Борнмута.

За даними OptaJoe, останнього разу Манчестер Юнайтед не забивав протягом чотирьох матчів поспіль ще у жовтні-листопаді 1992 року, під керівництвом сера Алекса Фергюсона.

Нагадаємо, сьогодні Вест Гем обіграв Манчестер Юнайтед завдяки голами Боуена та Кудуса.