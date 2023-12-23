Англія

Крістіан Шевченко вперше одягнув футболку молодіжної команди Вотфорда в офіційному поєдинку.

Один із синів Андрія Шевченка, Крістіан, дебютував у складі молодіжної команди Вотфорда U-21.

Це сталося у матчі Кубка Хартфордшира проти Трінг Атлетіка, який закінчився перемогою Вотфорда з рахунком 4:1.

Син Шевченко з'явився на полі на 75 хвилині, вийшовши на заміну, після чого у компенсований час заробив пенальті, що допомогло його команді збільшити перевагу у рахунку.

"Закінчую рік на хорошій ноті. Щасливий, що дебютував", — написав 17-річний форвард в Instagram, який розпочинав сезон у команді U-18.

Раніше Андрій Шевченко прокоментував ініціативу членів УАФ висунути його кандидатуру на пост президента УАФ.