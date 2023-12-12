Україна

Призначення може відбутися наприкінці січня 2024 року.

Андрія Шевченка висунуто кандидатом на обрання президентом УАФ, повідомляє офіційний сайт організації.

Також було затверджено рішення провести позачерговий XXVI Конгрес УАФ 25 січня 2024 року у Будинку футболу. Щодо Шевченка зазначається, що кандидатура, яка пропонується на посаду президента УАФ, повинна мати мінімальну підтримку з боку щонайменше третини постійних членів (всього 27) організації.

Станом на 12 грудня, адміністрація УАФ отримала протоколи засідань керівних органів 14-х постійних членів організації. Всі вони висунули для обрання президентом УАФ Андрія Шевченка.