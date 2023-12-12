Призначення може відбутися наприкінці січня 2024 року.
Андрій Шевченко, Getty Images
12 грудня 2023, 18:11
Андрія Шевченка висунуто кандидатом на обрання президентом УАФ, повідомляє офіційний сайт організації.
Також було затверджено рішення провести позачерговий XXVI Конгрес УАФ 25 січня 2024 року у Будинку футболу. Щодо Шевченка зазначається, що кандидатура, яка пропонується на посаду президента УАФ, повинна мати мінімальну підтримку з боку щонайменше третини постійних членів (всього 27) організації.
Станом на 12 грудня, адміністрація УАФ отримала протоколи засідань керівних органів 14-х постійних членів організації. Всі вони висунули для обрання президентом УАФ Андрія Шевченка.