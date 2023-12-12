Україна

Офіційно: Шевченко — кандидат на пост очільника УАФ.

Андрій Шевченко прокоментував ініціативу членів УАФ висунути його кандидатуру на пост президента УАФ.

"Я вдячний постійним членам Української асоціації футболу за їхню ініціативу — висунути мою кандидатуру на пост Президента УАФ.

Розвиток футболу, розвиток українських спортсменів є важливою та відповідальною задачею, яка потребує уваги. Особливо ж її потребує позиція України на міжнародній спортивній арені, захист наших прав, нові партнерства та горизонти, які нас посилять.

Я дякую за висловлену довіру і приймаю пропозицію балотуватися на пост Президента УАФ. Беру час на підготовку програми та підбір команди, і планую зустрітися з представниками усіх регіональних федерацій.

Про свої наступні кроки та рішення буду повідомляти тут, на своїх офіційних сторінках", - написав Шевченко на своїй сторінці у Facebook.

Станом на 12 грудня, адміністрація УАФ отримала протоколи засідань керівних органів 14-х постійних членів організації. Всі вони висунули для обрання президентом УАФ Андрія Шевченка.

Вибори відбудуться 25 січня.