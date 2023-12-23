Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 18-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Ліверпуль та лондонський Арсенал.

Ліверпуль та лондонський Арсенал зіграють на Енфілді в центральному матчі вісімнадцятого туру англійської Прем'єр-ліги.

Юрген Клопп, після нічиєї проти Манчестер Юнайтед (0:0), залучив до стартового складу Джонса до центрального трикутника, тоді як Гакпо гратиме на вістрі атаки.

Мікель Артета, на тлі перемоги над Брайтоном (2:0), використав із перших хвилин той самий перелік виконавців із Олександром Зінченком на лівому фланзі оборони.

Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Цимікас — Собослаї, Ендо, Джонс — Салах, Гакпо, Діас.

Запасні: Келлегер, Гомес, Кванса, Бредлі, Елліотт, Гравенберх, Кларк, Макконнелл, Нуньєс.



Арсенал: Рая — Б. Вайт, Саліба, Габріель, Зінченко — Едегор, Райс, Гаверц — Сака, Жезус, Мартінеллі.

Запасні: Рамсдейл, Ківьор, Седрік, Сміт-Роу, Жоржиньйо, Ельнені, Нкетіа, Троссар, Нельсон.



Гра Ліверпуль — Арсенал почнеться о 19:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.