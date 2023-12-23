Англія
23 грудня 2023, 21:33
Арсенал із Зінченком поділив очки з Ліверпулем на Енфілді
Команда Мікеля Артети стала різдвяним чемпіоном країни.
Ліверпуль — Арсенал, Getty Images
23 грудня 2023, 21:33
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Ліверпуль — Арсенал 1:1
Голи: Салах, 29 — Габріел, 6
Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Цимікас — Собослаї, Ендо, Джонс (Гравенберх, 68) — Салах, Гакпо (Нуньєс, 67), Діас (Елліотт, 68).
Арсенал: Рая — Б. Вайт, Саліба, Габріел, Зінченко — Едегор, Райс, Гаверц — Сака, Жезус (Нкетіа, 77), Мартінеллі (Троссар, 68).
Попередження: Ендо, Салах — Сака, Гаверц, Райс, Нкетіа, Вайт