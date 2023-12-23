Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу англійської Прем'єр-ліги, що відбувся 23 грудня 2023 року, 19:30.

У рамках вісімнадцятого туру англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль поділив очки з Арсеналом на Енфілді.

Гості досить швидко вийшли вперед завдяки голу Габріела. У другій половині першого тайму господарі поля відповіли результативним ударом Салаха. У другому таймі Ліверпуль виглядав сильніше, але дотиснути Арсенал так і не зумів, тож більше голів у центральному матчі туру чемпіонату Англії не було.

До вашої уваги відео кращих моментів Ліверпуль — Арсенал в англійській Прем'єр-лізі-2023/24:

Ліверпуль — Арсенал 1:1

Голи: Салах, 29 — Габріел, 6

Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Цимікас — Собослаї, Ендо, Джонс (Гравенберх, 68) — Салах, Гакпо (Нуньєс, 67), Діас (Елліотт, 68).



Арсенал: Рая — Б. Вайт, Саліба, Габріел, Зінченко — Едегор, Райс, Гаверц — Сака, Жезус (Нкетіа, 77), Мартінеллі (Троссар, 68).



Попередження: Ендо, Салах — Сака, Гаверц, Райс, Нкетіа, Вайт