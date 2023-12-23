Англія

Наставник дав свій коментар.

Юрген Клопп розкритикував суддю ВАР після гри із Арсеналом (1:1).

На 18-й хвилині вінгер "червоних" Мохамед Салах проштовхнув м'яч у штрафний майданчик лондонців. Хавбек Арсеналу Мартін Едегор рукою, опущеною вниз, зупинив рух м'яча. Арбітр Кріс Кавана не призначив пенальті, рефері ВАР не втрутився у епізод.

"Так, я бачив. Я майже впевнений, що хтось вийде і пояснить мені, чому це не гра рукою, але я не знаю, як це зробити".

Я не говорю, що суддя бачив, бо я не знаю, де він був у цей момент.

Але як хлопець у кімнаті бачить це і не приходить до висновку, що, можливо, можливо, головному судді варто ще раз подивитись?", — наводить слова Клоппа ВВС.