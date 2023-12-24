Англія

Аргентинець бачить прогрес у грі українця.

Головний тренер лондонського Челсі Маурісіо Почеттіно висловився про Михайла Мудрика. Його слова наводить офіційний сайт "пенсіонерів".

"Мудрик — фантастичний хлопець та приємна людина. Він дуже справжній та щирий. Я можу сказати одне: він дуже чесна, дуже надійна, дуже щира людина. Звичайно, я довіряю йому.

Михайло знає, що йому потрібно продовжувати вдосконалюватися. Мудрик ще молодий і вдосконалюватиметься, бо має клас. У своєму розвитку він досягає дуже добрих результатів і ми дуже раді.

Впевнений, згодом Мудрик стане дуже важливим гравцем. Він вже важливий для нас, але Михайло стане ще набагато кращим, бо має величезний потенціал", — заявив аргентинський фахівець.

Цього сезону, Михайло Мудрик зіграв за Челсі 17 матчів, забив три голи та віддав дві результативні передачі.