Англія

Керманич Челсі залишив кілька комплементів на адресу бразильського виконавця.

Лондонський Челсі завершує підготовку до гостьового матчу вісімнадцятого туру англійської Прем’єр-ліги на полі Вулвергемптона.

Вулвергемптон — Челсі. Напередодні

Головний тренер "синіх" Маурісіо Почеттіно напередодні гри вирішив поділитись враженнями від роботи бразильського захисника Тіаго Сілви на останніх тренуваннях.

"Я намагаюся розгадати його секрет довголіття, тому що хочу його вкрасти! Я думаю, що це дивовижно, тому що йому 39 років, а він досі в такій видатній формі. Звичайно, іноді йому буває важко, і доводиться підштовхувати його, але він справляється фантастично.

Я не знаю, як він це робить, але ви можете бачити, що він — дуже професійний гравець. Бути професіоналом — це найважливіше у футболі, щоб якомога довше залишатися у формі.

У нас є й інші досвідчені гравці. Аксель Дісасі, Бенуа Бадіашіль, Леві Колвілл, я думаю, що вони мають належний досвід і можуть упоратися з відсутністю Тіаго поруч. Ми вже зіграли кілька ігор без нього.

Навіть коли ми грали з Тьяго, іноді ми вигравали, а іноді — ні. Звичайно, він завжди важливий гравець завдяки своєму досвіду, але він важливий гравець незалежно від того, чи він на полі, чи поза ним, тому що він ділиться цим досвідом.

Я думаю, що справа в довірі до гравців. Ми довіряємо їм, і, звичайно, будуть деякі проблеми, як з Енцо, що, можливо, він не буде задіяний у наступній грі.

Але в нас є команда, у нас є молоді хлопці, які пройшли через академію, які можуть бути задіяні в іграх. Це не проблема.

Найважливіше — це те, як ми почуваємось, як колектив, і я дійсно вірю, що ми можемо з усім упоратись.

Ми не можемо зупинятись, тому що гравці повинні розуміти, що кожен день може бути важливим, тому що ми збираємося грати 24, 27 і 30 грудня. Це дуже короткий період для відновлення", — заявив аргентинський фахівець.

Матч Вулвергемптон — Челсі відбудеться 24 грудня, о 15:00.