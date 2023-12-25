Англія

У гравців по п'ять попереджень.

Коул Палмер і Рахім Стерлінг пропустять матч із Крістал Пелес, повідомляє Goal.

Гравці Челсі отримали жовті картки в матчі 18 туру АПЛ проти Вулвергемптона (1:2). Палмера було попереджено на 56-й хвилині матчу, а Стерлінг отримав картку на 9-й доданій до 2-го тайму хвилині за симуляцію.

Раніше Стерлінг і Коул мали чотири попередження. Таким чином, вони пропустять найближчий матч проти Крістал Пелес.

Матч Челсі — Крістал Пелес пройде 27 грудня о 21:30.