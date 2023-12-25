Англія

Гравець планується в якості підсилення складу.

Манчестер Юнайтед може придбати Юссефа Ен-Несірі - повідомляє Morocco World News.

Клуб хоче підсилити позицію форварда, тому що Расмус Гойлунд поки що не може гарантувати стабільність так само, як і його товарищі.

Деталі щодо пропозиції по даному трансферу не обговорювалися.

Цього сезону Юссеф провів 25 матчів в усіх можливих турнірах у складі Севільї, в яких забив дев'ять голів і віддав два асисти.