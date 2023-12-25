Англія

Нігерієць може змінити клуб, незважаючи на продовження контракту.

У суботу, 23 грудня, Віктор Осімген продовжив контракт із Наполі до 2026 року. За інформацією ЗМІ, він зароблятиме близько 9-10 мільйонів євро за сезон.

24-річний футболіст щасливий у Наполі, проте, як повідомляє видання Il Mattino, агент форварда працює над його переходом до АПЛ.

Нині фаворитом на підписання Осімгена є Челсі.

У цьому сезоні нападник вже взяв участь у 17 матчах Наполі у всіх турнірах, відзначившись 8 голами і 3 асистами.