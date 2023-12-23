Італія

Сторони все ж домовилися про оновлення угоди.

Віктор Осімген і Ауреліо де Лаурентіс, фото Наполі

Віктор Осімген і Ауреліо де Лаурентіс, фото Наполі

Наполі оновив угоду зі своїм центральним нападником Віктором Осімгеном, повідомляє офіційний сайт клубу Серії А.

Новий контракт 24-річного нігерійця розраховано до кінця червня 2026 року.

Раніше повідомлялося, що Осімген отримуватиме близько 9-10 мільйонів євро, а його клаусула становитиме близько 130 млн.

У цьому сезоні нападник вже взяв участь у 17 матчах Наполі у всіх турнірах, відзначившись 8 голами і 3 асистами.