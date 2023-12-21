Україна

Досить цікава збірна, особливо воротарська позиція.

Міжнародний центр спортивних досліджень CIES опублікував символічну збірну футболістів 2003 року народження за підсумками 2023 року.

До кращих несподівано увійшов воротар полтавської Ворскли Павло Ісенко, який є єдиним гравцем не з топ-5 ліг Європи.

Повністю символічна збірна має наступний вигляд:

Воротар: Павло Ісенко (Ворскла);

Захисники: Алехандро Бальде (Барселона), Леві Колвілл (Челсі), Джорджо Скальвіні (Аталанта), Арнау Мартінес (Жирона);

Півзахисники: Джуд Беллінгем (Реал), Ісмаель Дукуре (Страсбур), Джамал Мусіала (Баварія);

Нападники: Флоріан Вірц (Баєр), Хаві Сімонс (Лейпциг), Расмус Гойлунд (Манчестер Юнайтед).

Цього сезону Ісенко провів 21 матч, з яких сім на нуль при 29 пропущених м'ячах.

Раніше повідомлялося, що Тимчик, Краснопір та Сігеєв потрапили до рейтингу найшвидших гравців світу.