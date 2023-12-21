Міжнародний центр спортивних досліджень CIES опублікував символічну збірну футболістів 2003 року народження за підсумками 2023 року.

До кращих несподівано увійшов воротар полтавської Ворскли Павло Ісенко, який є єдиним гравцем не з топ-5 ліг Європи.

Повністю символічна збірна має наступний вигляд:

Воротар: Павло Ісенко (Ворскла);

ЗахисникиАлехандро Бальде (Барселона), Леві Колвілл (Челсі), Джорджо Скальвіні (Аталанта), Арнау Мартінес (Жирона);

Півзахисники: Джуд Беллінгем (Реал), Ісмаель Дукуре (Страсбур), Джамал Мусіала (Баварія);

Нападники: Флоріан Вірц (Баєр), Хаві Сімонс (Лейпциг), Расмус Гойлунд (Манчестер Юнайтед).

Цього сезону Ісенко провів 21 матч, з яких сім на нуль при 29 пропущених м'ячах.

Раніше повідомлялося, що Тимчик, Краснопір та Сігеєв потрапили до рейтингу найшвидших гравців світу.