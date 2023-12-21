Досить цікава збірна, особливо воротарська позиція.
Павло Ісенко, УПЛ
21 грудня 2023, 18:26
Міжнародний центр спортивних досліджень CIES опублікував символічну збірну футболістів 2003 року народження за підсумками 2023 року.
До кращих несподівано увійшов воротар полтавської Ворскли Павло Ісенко, який є єдиним гравцем не з топ-5 ліг Європи.
Повністю символічна збірна має наступний вигляд:
Воротар: Павло Ісенко (Ворскла);
Захисники: Алехандро Бальде (Барселона), Леві Колвілл (Челсі), Джорджо Скальвіні (Аталанта), Арнау Мартінес (Жирона);
Півзахисники: Джуд Беллінгем (Реал), Ісмаель Дукуре (Страсбур), Джамал Мусіала (Баварія);
Нападники: Флоріан Вірц (Баєр), Хаві Сімонс (Лейпциг), Расмус Гойлунд (Манчестер Юнайтед).
Цього сезону Ісенко провів 21 матч, з яких сім на нуль при 29 пропущених м'ячах.
Раніше повідомлялося, що Тимчик, Краснопір та Сігеєв потрапили до рейтингу найшвидших гравців світу.