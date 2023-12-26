У рамках дев'ятнадцятого туру англійської Прем'єр-ліги Борнмут приймав Фулгем на Віталіті Стедіум.

Господарі поля встигли вийти вперед ще у першому таймі завдяки голу Клюйверта. Найкращий бомбардир "вишень" Соланке реалізував пенальті у другій половині зустрічі, а наприкінці матчу Сіністерра, який вийшов на поле з лави запасних, добив лондонців своїм голом.

Борнмут — Фулгем 3:0

Голи: Клюйверт, 44, Соланке, 62 (пен.), Сіністерра, 90+3

Попередження: Лено, 62, Перейра, 63

Борнмут: Нету — Сміт, Забарний, Сенесі, Уаттара — Скотт, Крісті — Семеньйо (Сіністерра, 73), Клюйверт (Біллінг, 73), Таверньє (Брукс, 88) — Соланке

Фулгем: Лено — Тете (Кастань, 73), Адарабіойо, Бессі, Робінсон (Балло-Туре, 83) — Палінья, Кейрні (Лукич, 83) — Де Кордова-Рід (Вілсон, 73), Перейра (Вінісіус, 83), Івобі — Муніз