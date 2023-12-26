Завершився ще один поєдинок 19 туру чемпіонату Англії.
Борнмут - Фулгем, Getty Images
26 грудня 2023, 18:58
У рамках дев'ятнадцятого туру англійської Прем'єр-ліги Борнмут приймав Фулгем на Віталіті Стедіум.
Господарі поля встигли вийти вперед ще у першому таймі завдяки голу Клюйверта. Найкращий бомбардир "вишень" Соланке реалізував пенальті у другій половині зустрічі, а наприкінці матчу Сіністерра, який вийшов на поле з лави запасних, добив лондонців своїм голом.
Борнмут — Фулгем 3:0
Голи: Клюйверт, 44, Соланке, 62 (пен.), Сіністерра, 90+3
Попередження: Лено, 62, Перейра, 63
Борнмут: Нету — Сміт, Забарний, Сенесі, Уаттара — Скотт, Крісті — Семеньйо (Сіністерра, 73), Клюйверт (Біллінг, 73), Таверньє (Брукс, 88) — Соланке
Фулгем: Лено — Тете (Кастань, 73), Адарабіойо, Бессі, Робінсон (Балло-Туре, 83) — Палінья, Кейрні (Лукич, 83) — Де Кордова-Рід (Вілсон, 73), Перейра (Вінісіус, 83), Івобі — Муніз