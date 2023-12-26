Англія

Завершився ще один поєдинок 19 туру чемпіонату Англії.

У рамках дев'ятнадцятого туру англійської Прем'єр-ліги Шеффілд Юнайтед приймав Лутон Таун на стадіоні Бремолл Лейн.

На перерву команди йшли за мінімальної переваги гостей, яку у другій половині матчу нівелювали своїми голами Макберні та Ахмедходжич. Проте, здобути хоча б один заліковий бал господарям поля завадили два автоголи — спочатку у власні ворота поцілив Робінсон, а вже за кілька хвилин до нього у цьому приєднався Сліман. Таким чином, Лутон Таун здобув другу поспіль перемогу в АПЛ.

Шеффілд Юнайтед — Лутон Таун 2:3

Голи: Макберні, 61, Ахмедходжич, 69 — Дауті, 17, Робінсон, 77 (автогол), Сліман, 81 (автогол)

Попередження: Ахмедходжич, 14, Гамер, 41, Болдок, 77, Робінсон, 78, Норвуд, 90+4

Шеффілд Юнайтед: Фодерінгем — Болдок, Ахмедходжич, Робінсон, Трасті — Макеті, Соуза, Брукс (Лоу, 46), Гамер (Сліман, 72) — Макберні, Арчер

Лутон Таун: Камінські — Менгі, Ошо, Белл — Дауті, Локонга, Барклі, Джайлс — Таунсенд (Мпанзу, 84), Браун (Огбене, 72) — Адебайо (Морріс, 71)