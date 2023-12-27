Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 19-го туру чемпіонату Англії, який пройде 27 грудня і розпочнеться о 21:30.

У рамках 19-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає лондонське протистояння між Челсі та Крістал Пелес, яке пройде на стадіоні Стемфорд Брідж.

[*] — поточна позиція в таблиці АПЛ

СЕРЕДА, 27 ГРУДНЯ, 21:30. СТЕМФОРД БРІДЖ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАЙКЛ СОЛСБЕРІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Поточні цілі лондонського Челсі на цей сезон з кожним матчем стає все важче позначити. Команда Маурісіо Почеттіно продовжує систематично програвати та з кожною втратою очок все сильніше закріплюватися в середині турнірної таблиці АПЛ. Десяте місце стало для "синіх" вже як рідне, але і його Челсі цілком реально може втратити за підсумками 19 туру на користь Борнмута, тоді як про теоретичну боротьбу за єврокубкову зону поки що навіть й мови не може бути.

Так, у команди Почеттіно часом трапляється "просвітлення", особливо в матчах із топовими суперниками, але на даному етапі умовні нічиї з Арсеналом та Манчестер Сіті не мають якогось системного характеру. З хороших новин за останній час можна згадати лише в ольовий вихід до півфіналу Кубка англійської ліги за підсумками зустрічі з Ньюкаслом, але у Прем'єр-лізі у команди все ще складніше. Наприклад, у своєму останньому поєдинку Челсі зазнав поразки від Вулвергемптона, при цьому втративши через дискваліфікації Рахіма Стерлінга і одного з найкращих гравців команди тут і зараз в особі Коула Палмера. Чого чекати зараз від "синіх" — не можуть, напевно, відповісти навіть самі "сині".

Крістал Пелес поки що також не виконує поставленого завдання на поточний сезон АПЛ. Головною метою "орлів" є і був фініш у першій десятці турнірної таблиці, і це вигадали не ми — так ще влітку говорив і головний тренер Рой Годжсон, і підтверджували це публічно в керівництві клубу. Втім, н аразі лондонці знаходяться набагато ближче до зони вильоту, ніж до бажаних місць. І нехай Крістал Пелес не розглядається як очевидний і один із головних претендентів на пониження в класі, але факт залишається фактом: до зони вильоту всього три очки, а до десятого рядка – усі сім.

Але навіть не це зараз головна проблема, адже боси "орлів" вже давно бажають вивести клуб на більш високий рівень та робили для цього низку логічних кроків уперед. Але поки що Крістал Пелес у кращому разі тупцює на одному місці у своєму розвитку, а в гіршому — навіть регресує (наприклад, гра команди за Патріка Вієйра була набагато цікавішою та перспективнішою). За всієї поваги до Роя Годжсона як до легенди "орлів", але настав час вже закривати свою тренерську історію в Крістал Пелес і давати дорогу молодим. Абсолютно відсутня віра, що 76-річний фахівець все ще може запропонувати лондонцям щось нове та прогресивне найближчим часом.

За версією букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Маурісіо Почеттіно. Так, на перемогу Челсі пропонується коефіцієнт 1,77, тоді як потенційний успіх Крістал Пелес оцінюється показником 4,95. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,85. ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ Челсі: Петрович — Гюсто, Дісасі, Тіаго Сілва, Колвілл — Кайседо, Галлагер — Мадуеке, Нкунку, Мудрик — Броя Крістал Пелес: Гендерсон — Клайн, Андерсен, Геї, Мітчелл — Річардс, Лерма — Олісе, Езе, Аю — Матета Не зіграють: Енцо, Фофана, Чілвелл, Джеймс, Чуквуемеке, Чалоба, Санчес, Кукурелья, Угочукву, Стерлінг, Палмер — Дукуре, Рак-Сакаї, Голдінг, Джонстоун, Едуар, Ворд Під питанням: Кайседо — ... ОЧНІ ЗУСТРІЧІ ПОТОЧНА ФОРМА