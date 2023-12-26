Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 26 грудня 2023 року, 19:30.

У рамках 19 туру англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль в гостях здобув перемогу над Бернлі, який веде безпосередню боротьбу за виживання.

Команда Юргена Клоппа вчасно не зняла всі питання щодо переможця пари, тому мала пройти крізь кілька складних моментів наприкінці гри.

Рахунок у матчі було відкрито вже на шостій хвилині завдяки зусиллям Дарвіна Нуньєса, а підсумковий результат встановив Діогу Жота перед завісою протистояння, відсвяткувавши голом своє повернення на футбольне поле.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Бернлі — Ліверпуль в 19 турі англійської Прем'єр-ліги-2023/24:

Бернлі — Ліверпуль 0:2

Голи: Нуньєс, 6, Жота, 90



Бернлі: Траффорд — да Сілва, О’Ши, Баєр, Тейлор — Трезор (Гудмундссон, 61), Берге, Браунгілл, Одоберт — Фостер (Брун Ларсен, 85), Амдуні (Редмонд, 85).



Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Кванса, ван Дейк, Гомес — Елліотт (Діас, 67), Ендо, Гравенберх (Джонс, 67) — Салах, Гакпо (Собослаї, 67), Нуньєс (Жота, 84).



Попередження: Берге, О’Ши — Александер-Арнольд