Англія

Причина у важкому календарі.

У рамках 19 туру англійської Прем'єр-ліги Ньюкасл Юнайтед приймав Ноттінгем Форест на стадіоні Сент-Джеймс Парк та зазнав поразки з рахунком 1:3, яка стала шостою для "сорок" в семи останніх матчах у всіх турнірах.

Капітан та правий захисник Ньюкасла Кіран Тріпп'єр поділився враженнями від цього протистояння.

"Ми контролювали гру в першому таймі, але ми знали про їхні переходи з оборони в атаку. У них є кілька дуже швидких гравців, і вони нам зашкодили. Ми переналаштуємося та триматимемося разом. Ми повинні дуже добре розпочати другу половину сезону.

Ми грали два матчі на тиждень, тиждень за тижнем, і деякі гравці не звикли до цього. Мій рівень впав. Я достатньо віковий гравець, щоб говорити про себе, і моя гра була далеко не на тому рівні. Я зіткнувся з достатньою кількістю невдач у своїй кар’єрі, щоб знати, що зможу відновитися", — цитує слова Кірана Тріпп'єра BBC.

Дивитися відео голів та огляд матчу Ньюкасл Юнайтед — Ноттінгем Форест ви можете на Football.ua.