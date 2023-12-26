Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу англійської Прем'єр-ліги, що відбувся 26 грудня 2023 року, 14:30.

У рамках 19 туру АПЛ Ньюкасл приймав Ноттінгем Форест на стадіоні Сент-Джеймс Парк і досить несподівано поступився.

Відкрили рахунок у матчі саме "сороки", але після їхнього голу забивав лише нападник гостей Кріс Вуд. Ексгравець Ньюкасла оформив хет-трик і подарував Ноттінгем Форест перемогу у цьому поєдинку.

До вашої уваги відео кращих моментів Ньюкасл — Ноттінгем Форест в англійській Прем'єр-лізі-2023/24:

Ньюкасл — Ноттінгем Форест 1:3

Голи: Ісак, 23 (пен.) — Вуд, 45+1, 53, 60

Попередження: Гордон, 27, Гімараес, 85, Шер, 88 — Сангаре, 26, Монтьєль, 27, Вільямс, 84

Ньюкасл: Дубравка — Тріпп'єр, Ботман (Голл, 79), Шер, Берн (Лівраменто, 55) — Майлі, Гімараес, Лонгстафф (Жоелінтон, 71) — Альмірон (Вілсон, 55), Ісак, Гордон

Ноттінгем Форест: Тернер — Айна, Мурільйо, Ніакате, Монтьєль (Вільямс, 70) — Данілу (Куяте, 90+1), Сангаре (Єйтс, 70) — Гадсон-Одої (Домінгес, 79), Гіббс-Вайт, Еланга (Ворролл, 90) — Вуд