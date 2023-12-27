Англія

Форвард Манчестер Сіті прокоментував перемогу над Астон Віллою.

У дев’ятнадцятому турі англійської Прем’єр-ліги Манчестер Юнайтед на власному полі приголомшив присутніх камбеком проти бірмінгемської Астон Вілли.

Манчестер Юнайтед — Астон Вілла 3:2 Відео голів та огляд матчу АПЛ

Після завершення гри автор вирішального м’яча, нападник Расмус Гойлунд, для якого той став першим за часи виступів у АПЛ, прокоментував власні емоції.

"Довелось очікувати на цей гол дуже довго, але зараз я почуваю себе щасливим. Я зараз — найщасливіша людина на світі.

Ви бачили моє святкування наживо. Ми вірили до кінця й показали міцний характер.

Я ще не забивав у Прем'єр-лізі, тож я щасливий, що зміг зробити це вперше. Сподіваюся, я зможу відштовхуватись від цього і продовжувати йти вперед", — заявив датський виконавець.

У наступному турі Манчестер Юнайтед зіграє в гостях у Ноттінгем Форест.