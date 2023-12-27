Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 26 грудня 2023 року, 22:00.

У рамках 19-го туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед на власному полі здійснив видовищний камбек проти Астон Вілли, здобувши у підсумку вольову перемогу з рахунком 3:2.

Здавалося, що для підопічних Еріка тен Гага все втрачено після вельми провального першого тайму, за підсумками якого бірмінгемці мали перевагу в рахунку в два м'ячі завдяки зусиллям Джона Макгінна та Леандро Дендонкера.

Проте вже після перерви Алехандро Гарначо оформив дубль, а під завісу протистояння Расмус Гойлунд своїм дебютним голом в АПЛ все ж приніс до активу МЮ феєричні три очки.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Манчестер Юнайтед — Астон Вілла в 19 турі англійської Прем'єр-ліги-2023/24:

Манчестер Юнайтед — Астон Вілла 3:2

Голи: Гарначо, 59, 71, Гойлунд, 82 — Макгінн, 21, Дендонкер, 26

Манчестер Юнайтед: Онана — Ван-Біссака, Варан, Еванс, Далот — Мейну (Мактоміней, 81), Еріксен — Рашфорд (Антоні, 80), Фернандеш, Гарначо — Гойлунд

Астон Вілла: Мартінес — Конса, Карлос, Ленгле, Дінь (Морено, 50) — Дендонкер, Дуглас Луїс — Бейлі (Дзаньоло, 77), Макгінн (Дуран, 86), Ремзі (Діабі, 77) — Воткінс

Попередження: Фернандеш — Ремзі, Карлос, Конса