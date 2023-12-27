Англія

Український вінгер — у стартовому складі Челсі на матч 19 туру АПЛ.

У рамках 19-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає лондонське протистояння між Челсі та Крістал Пелес, яке пройде на стадіоні Стемфорд Брідж.

Тренерські штаби обох команд визначилися зі стартовими складами на це протистояння.

Так, головний тренер "синіх" Маурісіо Почеттіно довірив українському вінгеру Михайлові Мудрику місце в старті на тлі дискваліфікацій Кола Палмера та Рахіма Стерлінга.

Челсі (старт): Петрович — Гюсто, Дісасі, Бадьяшиль, Колвілл — Кайседо, Галлагер — Нкунку, Маатсен, Мудрик — Ніко Джексон

Запасні: Беттінеллі, Бергстрем, Тіаго Сілва, Гілкріст, Лавія, Матос, Каслдайн, Мадуеке, Броя

Крістал Пелес (старт): Гендерсон — Клайн, Андерсен, Геї, Мітчелл — Річардс, Лерма — Олісе, Езе, Аю — Матета

Запасні: Меттьюз, Томкінс, Адарамола, Рідевалд, Озо, Г'юз, Шлупп, Ахамада, Франса.

Матч Челсі — Крістал Пелес відбудеться сьогодніЮ 27 грудня, о 21:30 за київським часом. Слідкуйте за подіями цього протистояння в текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.