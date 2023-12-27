Англія

: Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 19-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Евертон та Манчестер Сіті.

Евертон прийматиме Манчестер Сіті на Гудісон Парк у рамках 19 туру англійської Прем'єр-ліги.

Шон Дайч, після поразки від лондонського Тоттенгема (1:2), залучив до стартового складу Гомеша в опорній зоні. Віталій Миколенко зберіг своє місце на лівому фланзі оборони.

Хосеп Гвардіола, на тлі перемоги над бразильським Флуміненсе (4:0), використав із перших хвилин Стоунза та Аканджі в лінії оборони, тоді як у опорні зоні розташується Нунеш.

Евертон: Пікфорд — Паттерсон, Тарковські, Брентвейт, Миколенко — Гомеш, Онана — Гаррісон, Гарнер, Макніл — Бету.

Запасні: Вірджинія, Кін, Годфрі, Коулман, Гант, Калверт-Льюїн, Данжума, Шерміті, Доббін.



Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Стоунз, Аканджі, Аке — Нунеш, Родрі — Сілва, Фоден, Гріліш — Альварес.

Запасні: Ортега, Гвардіол, Льюїс, Філліпс, Ковачич, Гомес, Бобб, Сусохо Гемілтон.



Гра Евертон — Манчестер Сіті почнеться о 22:15 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.