Англія

Український вінгер без проблем замкнув передачу Мало Гюсто.

У рамках 19-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Челсі на власному полі зустрівся з Крістал Пелес.

Рахунок у цьому матчі було відкрито вже на 13-ій хвилині першого тайму, а автором гола став вінгер Михайло Мудрик.

Мало Гюсто з лівого флангу штрафного виконав простріл з передачі Крістофера Нкунку, а 22-річний українець перевів у порожні ворота з межі воротарського майданчику.

Для Михайла Мудрика цей гол став третім у поточному сезоні АПЛ. Також на рахунку українського вінгера є два асисти в 17 проведених матчах англійської першості та один гол у чвертьфіналі Кубка англійської ліги проти Ньюкасла.