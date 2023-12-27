Бельгійський плеймейкер повернувся до тренувань, а норвезький форвард, схоже, у цьому році за Ман Сіті більше не зіграє.
Ерлінг Голанд, Getty Images
27 грудня 2023, 22:47
Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіоли відповів на питання щодо поточного стану травмованих нападника Ерлінга Голанда та атакуючого півзахисника Кевіна Де Брюйне, які одними з найважливіших гравців у складі "містян".
"Голанд почувається краще, але він не провів жодного тренування з нами. Сподіваюся, у січні він зможе повернутися до виступів за нас.
Минулого тижня де Брюйне тренувався з нами. Сьогодні він трохи втомився, тому що наполегливо працює", — цитує слова Хосепа Гвардіоли журналіст Фабріціо Романо.
Нагадаємо, що Ерлінг Голанд — єдиний, хто може випередити Кріштіану Роналду в боротьбі за звання найкращого бомбардира у світовому футболі за 2023 рік. Якщо норвезький форвард більше не зіграє, маючи на своєму рахунку 50 голів, то досвідчений португалець зі своїми 53 м'ячами забере собі це звання.