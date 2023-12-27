Англія

Бельгійський плеймейкер повернувся до тренувань, а норвезький форвард, схоже, у цьому році за Ман Сіті більше не зіграє.

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіоли відповів на питання щодо поточного стану травмованих нападника Ерлінга Голанда та атакуючого півзахисника Кевіна Де Брюйне, які одними з найважливіших гравців у складі "містян".

"Голанд почувається краще, але він не провів жодного тренування з нами. Сподіваюся, у січні він зможе повернутися до виступів за нас.

Минулого тижня де Брюйне тренувався з нами. Сьогодні він трохи втомився, тому що наполегливо працює", — цитує слова Хосепа Гвардіоли журналіст Фабріціо Романо.

Нагадаємо, що Ерлінг Голанд — єдиний, хто може випередити Кріштіану Роналду в боротьбі за звання найкращого бомбардира у світовому футболі за 2023 рік. Якщо норвезький форвард більше не зіграє, маючи на своєму рахунку 50 голів, то досвідчений португалець зі своїми 53 м'ячами забере собі це звання.