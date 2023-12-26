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Легендарний португалець випереджає Гаррі Кейна, Кіліана Мбаппе та Ерлінга Голанда.

У рамках 17 туру чемпіонату Саудівської Аравії Ан-Наср у результативному виїзному матчі здолав Аль-Іттіхад з рахунком 5:2, тоді як дублем відзначився досвідчений форвард гостей Кріштіану Роналду завдяки двом реалізованим пенальті.

У підсумку ці два м'ячі у ворота Аль-Іттіхада дозволили 38-річному португальцю очолити список найкращих бомбардирів у світовому футболі у 2023 році.

Відтепер Кріштіану Роналду має на своєму рахунку 53 голи у 58 матчах за підсумками спливаючого року. 15 з них португалець забив завдяки реалізованим пенальті.

Він випереджає Кіліана Мбаппе з Парі Сен-Жермен (52 голи, 53 матчі, 15 пенальті), Гаррі Кейна з мюнхенської Баварії (52 голи, 57 матчів, 11 пенальті) та Ерлінга Голанда з Манчестер Сіті (50 голів, 60 матчів, 15 пенальті).

Відзначимо, що у 2023 році у Роналду залишається ще один поєдинок, у Голанда — два, тоді як Мбаппе і Кейн свої показники забитих м'ячів вже покращити не зможуть.