Англія

Гравець може змінити команду.

Севілья і Тоттенгем мають намір підписати бельгійського півзахисника Станіса Ідумбо Музамбо з Аякса - повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Наразі він виступає у молодіжному колективі нідерландського гранду.

Також він вирішив відхилити будь-яку пропозицію нового контракту від Аякса, тобто або його продадуть в січні, або гравець піде в якості вільного агента наступного літа.

Цього сезону він провів 11 матчів в усіх можливих турнірах і забив 3 голи.