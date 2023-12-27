Гравець може змінити команду.
Ідумбо Мусамбо - Getty Images
27 грудня 2023, 22:56
Севілья і Тоттенгем мають намір підписати бельгійського півзахисника Станіса Ідумбо Музамбо з Аякса - повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Наразі він виступає у молодіжному колективі нідерландського гранду.
Також він вирішив відхилити будь-яку пропозицію нового контракту від Аякса, тобто або його продадуть в січні, або гравець піде в якості вільного агента наступного літа.
Цього сезону він провів 11 матчів в усіх можливих турнірах і забив 3 голи.