Півзахисник Челсі Конор Галлагер може змінити клубну прописку, повідомляє Sky Sports.

За інформацією преси, Тоттенгем не проти оформити трансфер півзахисника Челсі. Галлахер не може домовитися про продовження контракту з Челсі. У зв’язку з цим керівники клубу готові продати футболіста.

Ситуацією хоче скористатися Тоттенгем. Потенційну угоду оцінюють у 40 мільйонів фунтів.

В поточному сезоні англієць провів у складі "синіх" 20 матчів, в яких відзначився 4 асистами.