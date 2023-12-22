Хавбек Челсі може приєднатись до іншого лондонського клубу.
КОНОР ГАЛЛАГЕР, GETTY IMAGES
22 грудня 2023, 12:05
Півзахисник Челсі Конор Галлагер може змінити клубну прописку, повідомляє Sky Sports.
За інформацією преси, Тоттенгем не проти оформити трансфер півзахисника Челсі. Галлахер не може домовитися про продовження контракту з Челсі. У зв’язку з цим керівники клубу готові продати футболіста.
Ситуацією хоче скористатися Тоттенгем. Потенційну угоду оцінюють у 40 мільйонів фунтів.
В поточному сезоні англієць провів у складі "синіх" 20 матчів, в яких відзначився 4 асистами.