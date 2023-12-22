Англія

Хавбек Челсі може приєднатись до іншого лондонського клубу.

Півзахисник Челсі Конор Галлагер може змінити клубну прописку, повідомляє Sky Sports.

За інформацією преси, Тоттенгем не проти оформити трансфер півзахисника Челсі. Галлахер не може домовитися про продовження контракту з Челсі. У зв’язку з цим керівники клубу готові продати футболіста.

Ситуацією хоче скористатися Тоттенгем. Потенційну угоду оцінюють у 40 мільйонів фунтів.

В поточному сезоні англієць провів у складі "синіх" 20 матчів, в яких відзначився 4 асистами.