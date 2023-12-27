Англія
27 грудня 2023, 23:33
Гол Мудрика допоміг Челсі обіграти Крістал Пелес у дербі
Команда Маурісіо Почеттіно в черговому проблемному для її нападу протистоянні таки зачепилась за три очки.
Челсі — Крістал Пелес, Getty Images
27 грудня 2023, 23:33
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Челсі — Крістал Пелес 2:1
Голи: Мудрик, 13, Мадуеке, 89 (пен.) — Олісе, 45+1
Челсі: Петрович — Гюсто, Дісасі, Бадьяшиль (Гілкріст, 90+2), Колвілл (Сілва, 58) — Кайседо, Галлагер — Нкунку (Мадуеке, 71), Маатсен (Лавія, 58), Мудрик (Броя, 70) — Джексон.
Крістал Пелес: Гендерсон — Клайн, Андерсен, Геї, Мітчелл — Річардс, Лерма (Франса, 90+1) — Олісе, Езе, Аю (Шлупп, 90+2) — Матета.
Попередження: Кайседо, Мадуеке — Річардс, Мітчелл.