Англія
28 грудня 2023, 00:15
Манчестер Сіті влаштував камбек у грі проти Евертона з Миколенком
Команда Шона Дайча шокувала чинних чемпіонів країни голом у першому таймі, проте футболісти Хосепа Гвардіоли згодом знайшли в собі сили уникнути сенсації на тлі нещодавно здобутого титулу.
Евертон — Манчестер Сіті, Getty Images
28 грудня 2023, 00:15
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Евертон — Манчестер Сіті 1:3
Голи: Гаррісон, 29 — Фоден, 53, Альварес, 64 (пен.), Сілва, 86
Евертон: Пікфорд — Паттерсон, Тарковські, Брентвейт, Миколенко — Гомеш, Онана — Гаррісон (Данжума, 80), Гарнер, Макніл — Бету.
Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Стоунз (Гвардіол, 43), Аканджі, Аке — Нунеш, Родрі — Сілва, Фоден, Гріліш — Альварес.
Попередження: Гомеш, Брентвейт — Аканджі, Гріліш