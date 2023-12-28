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Евертон — Манчестер Сіті 1:3
Голи: Гаррісон, 29 — Фоден, 53, Альварес, 64 (пен.), Сілва, 86

Евертон: Пікфорд — Паттерсон, Тарковські, Брентвейт, Миколенко — Гомеш, Онана — Гаррісон (Данжума, 80), Гарнер, Макніл — Бету.

Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Стоунз (Гвардіол, 43), Аканджі, Аке — Нунеш, Родрі — Сілва, Фоден, Гріліш — Альварес.

Попередження: Гомеш, Брентвейт — Аканджі, Гріліш