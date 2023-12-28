Англія

Дуже потужне підсилення лондонського клубу.

Головний тренер лондонського Арсенала Мікель Артета висловився про літнього новачка команди Деклана Райса. Цитує баска Football London.

"Коли на вас вішають такий цінник, йому потрібно відповідати, а це нелегко. Він справляється із цим блискуче. Райс — дуже скромний хлопець, і те, як він готовий вчитися та приймати конструктивну критику, справді вражає.

Йому доведеться піднятися на новий рівень. Мені подобається його робота на полі. У ньому є щось особливе. Я відчув це, коли ми грали проти нього, і був неймовірно задоволений коли ми його підписали.

Я хотів, щоб він був частиною нашої команди. Останні кілька тижнів він грає глибше, але, граючи на позиції "вісімки", Деклан може бути неймовірний. Також, Райс може якісно зіграти на позиції центрального захисника, якщо це знадобиться", — заявив Артета.

У цьому сезоні, Деклан Райс зіграв за Арсенал 26 матчів, забив три голи та віддав дві результативні передачі.

Нагадаємо, влітку 24-річний англієць перейшов з Вест Гема до Арсенала за 116 млн. євро.