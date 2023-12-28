Англія

Англійський суддя уважно слідкує за АПЛ.

Колишній рефері АПЛ Марк Клаттенбург, який наразі очолює суддівський корпус Федерації футболу Саудівської Аравії, поділився своєю думкою стосовно призначенного пенальті в матчі чемпіоната Англії між Евертоном та Манчестер Сіті. Його слова наводить BBC.

"Ніхто не каже, що рішення було невірним, але ми говоримо так згідно з правилами. А воно неправильне, тому його треба міняти.

Щотижня ми бачимо, що в тих самих випадках пенальті то дають, то не дають. Це погано впливає на оцінку роботи суддів", — заявив англієць.