Топ-3 найкращих доповнили Еміліано Мартінес та Тібо Куртуа.
Едерсон, Getty Images
29 грудня 2023, 00:20
Міжнародна федерація футбольної історії та статистики IFFHS опублікувала рейтинг найкращих воротарів за підсумками 2023 року.
Найкращим воротарем став голкіпер Манчестер Сіті Едерсон, який набрав 145 балів.
За бразильцем у трійці найкращих опинилися аргентинець Еміліано Мартінес з Астон Вілли та бельгієць Тібо Куртуа з мадридського Реала.
Топ-10 найкращих воротарів 2023 року за версією IFFHS:
1. Едерсон (Манчестер Сіті, Бразилія) — 145;
2. Еміліано Мартінес (Астон Вілла, Аргентина) — 76;
3. Тібо Куртуа (Реал, Бельгія) — 73;
4. Марк-Андре тер Штеген (Барселона, Німеччина) — 58;
5. Ян Облак (Атлетіко, Словенія) — 36;
6. Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ, Італія) — 23;
7. Яссін Буну (Севілья/Аль-Хілаль, Марокко) — 22;
8. Аліссон (Ліверпуль, Бразилія) — 19;
9. Андре Онана (Інтер/Манчестер Юнайтед, Камерун) — 16;
10. Майк Меньян (Мілан, Франція) — 13.
Раніше повідомлялося, що Джуд Беллінгем — найкращий молодий футболіст 2023 року за версією IFFHS.