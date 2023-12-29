Англія

Топ-3 найкращих доповнили Еміліано Мартінес та Тібо Куртуа.

Міжнародна федерація футбольної історії та статистики IFFHS опублікувала рейтинг найкращих воротарів за підсумками 2023 року.

Найкращим воротарем став голкіпер Манчестер Сіті Едерсон, який набрав 145 балів.

За бразильцем у трійці найкращих опинилися аргентинець Еміліано Мартінес з Астон Вілли та бельгієць Тібо Куртуа з мадридського Реала.

Топ-10 найкращих воротарів 2023 року за версією IFFHS:

1. Едерсон (Манчестер Сіті, Бразилія) — 145;

2. Еміліано Мартінес (Астон Вілла, Аргентина) — 76;

3. Тібо Куртуа (Реал, Бельгія) — 73;

4. Марк-Андре тер Штеген (Барселона, Німеччина) — 58;

5. Ян Облак (Атлетіко, Словенія) — 36;

6. Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ, Італія) — 23;

7. Яссін Буну (Севілья/Аль-Хілаль, Марокко) — 22;

8. Аліссон (Ліверпуль, Бразилія) — 19;

9. Андре Онана (Інтер/Манчестер Юнайтед, Камерун) — 16;

10. Майк Меньян (Мілан, Франція) — 13.

Раніше повідомлялося, що Джуд Беллінгем — найкращий молодий футболіст 2023 року за версією IFFHS.