Іспанія

Для англійця це друга перемога поспіль — цього разу він випередив Джамала Мусіалу та Гаві.

Міжнародна федерація футбольної історії та статистики IFFHS опублікувала рейтинг найкращих молодих гравців за підсумками 2023 року.

До рейтингу могли потрапити футболісти не старше 20 років.

Список другий рік поспіль очолив півзахисник мадридського Реала Джуд Беллінгем, який набрав 276 балів. Топ-3 доповнили Джамал Мусіала з Баварії та Гаві з Барселони.

Топ-10 найкращих молодих футболістів 2023 року за версією IFFHS:

1. Джуд Беллінгем (Боруссія Дортмунд та Реал) — 276 балів;

2. Джамал Мусіала (Баварія) — 120;

3. Гаві (Барселона) — 82;

4. Ламін Ямал (Барселона) — 21;

5. Воррен Заїр-Емері (ПСЖ) — 11;

6. Флоріан Вірц (Баєр) — 9;

7-8. Алехандро Гарначо (Манчестер Юнайтед) — 8;

7-8. Расмус Гойлунд (Аталанта та Манчестер Юнайтед) — 8;

9. Педрі (Барселона) — 6

10. Ендрік (Палмейрас) — 5.

Раніше повідомлялося, що Ерлінг Голанд — найкращий гравець 2023 року за версією IFFHS.