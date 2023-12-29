Англія

Тренер прокоментував виступи талановитого гравця.

Маурісіо Почеттіно прокоментував виступи Коула Палмера - цитує інсайдер Фабріціо Романо.

"Коул Палмер поки що виступав чудово. У нього є спроможність і потенціал, щоб наблизитися до Анхеля Ді Марії.. з часом.

Звичайно, він ще далеко від цього, але такий тип гравця, який може зв’язувати, плеймейкер, має здатність забивати, асистувати".

Цього сезону він провів 21 матч в усіх можливих турнірах, забив сім голів і віддав п'ять асистів.