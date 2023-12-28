Сенегальський футболіст поповнить склад лондонського клубу наступного літа.
Дауд Діонг, Getty Images
28 грудня 2023, 19:10
Півзахисник юнацької збірної Сенегалу Дауд Діонг продовжить кар'єру в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо у своєму твіттері.
За інформацією джерела, сторони змогли домовитися про перехід 17-річного сенегальця, який приєднається до складу "синіх" наступного літа, коли йому виповниться 18 років.
Наразі футболіст виступає за академію Дару Салама у Дакарі.
Цього року Діонг дебютував у складі юнацької збірної Сенегалу, за яку провів чотири поєдинки.
Раніше повідомлялося, що Челсі цікавиться Шешко та Боніфасом.