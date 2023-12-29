Англія

Вінгер Челсі отримав невеликий комплімент від ексгравця Барселони та Тоттенгема.

Ексгравець збірної Англії Гарі Лінекер висловився щодо лівого вінгера Челсі Михайла Мудрика на подкасті The Rest Is Football.

Лінекер зазначив, що вартість трансферу у розмірі 100 мільйонів фунтів стерлінгів не є провиною 22-річного українця.

"Ми говорили про їхні підписання, але я бачу щось у Мудрику. Думаю, щось у ньому є. Він забив гол, він має три голи зараз, він швидкий. Він щось показує, як і має, оскільки коштує 100 мільйонів фунтів стерлінгів, але це не його вина", — сказав англієць.

У цьому сезоні Мудрик вже взяв участь у 19 матчах Челсі у всіх турнірах, відзначившись 4 голами і 2 асистами