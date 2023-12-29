Вінгер Челсі отримав невеликий комплімент від ексгравця Барселони та Тоттенгема.
Гарі Лінекер, Getty Images
29 грудня 2023, 16:53
Ексгравець збірної Англії Гарі Лінекер висловився щодо лівого вінгера Челсі Михайла Мудрика на подкасті The Rest Is Football.
Лінекер зазначив, що вартість трансферу у розмірі 100 мільйонів фунтів стерлінгів не є провиною 22-річного українця.
"Ми говорили про їхні підписання, але я бачу щось у Мудрику. Думаю, щось у ньому є. Він забив гол, він має три голи зараз, він швидкий. Він щось показує, як і має, оскільки коштує 100 мільйонів фунтів стерлінгів, але це не його вина", — сказав англієць.
У цьому сезоні Мудрик вже взяв участь у 19 матчах Челсі у всіх турнірах, відзначившись 4 голами і 2 асистами