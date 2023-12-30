Англія

Нідерландцю поки, що довіряють.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг заявив, що нові співвласники клубу повністю йому довіряють. Цитує нідерландця MEN.

"Графік настільки щільний, що я поки не мав часу поговорити з новими власниками, але це обов'язково відбудеться.

Я дивлюся вперед. Вони хочуть працювати зі мною, я хочу працювати з ними, ми матимемо розмови, зустрічі. Подивимося, що буде далі", — заявив нідерландський фахівець.

Сьогодні, у рамках 20-го туру АПЛ, Манчестер Юнайтед гостюватиме у Ноттінгем Форрест. Гра розпочнеться о 19:30 за київським часом.