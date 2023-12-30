Англія

Челсі оголосив стартовий склад на гру проти одного з аутсайдерів.

У рамках двадцятого туру англійської Прем’єр-ліги лондонський Челсі зіграє в гостях у Лутона, що йде вісімнадцятим у турнірній таблиці.

Маурісіо Почеттіно на звітну гру обрав наступний стартовий склад:

Челсі: Петрович — Гюсто, Дісасі, Сілва, Колвілл — Галлагер, Кайседо — Мадуеке, Палмер, Джексон — Броя.

Запасні: Бергстрьом, Беттінеллі, Гілкріст, Матос, Маатсен, Мудрик, Нкунку, Стерлінг, Фернандес.

Як бачимо, український півзахисник Михайло Мудрик цього разу залишився на лаві для запасних, як і французький нападник Крістофер Нкунку.

Матч Лутон — Челсі розпочнеться о 14:30.