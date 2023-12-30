Англія

Топ-3 доповнили Карло Анчелотті та Лучано Спаллетті.

Міжнародна федерація футбольної історії та статистики IFFHS опублікувала рейтинг найкращих клубних тренерів за підсумками 2023 року.

Рейтинг очолив головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола, який набрав 281 бал.

Трійку найкращих доповнили наставник мадридського Реала Карло Анчелотті (56) та колишній тренер Наполі Лучано Спаллетті (53).

Нагадаємо, цього року Гвардіола привів Манчестер Сіті до чемпіонства АПЛ, перемог у Кубку Англії, Ліги чемпіонів, Суперкубку УЄФА та Клубного чемпіонату світу.

Топ-10 найкращих клубних тренерів 2023 року за версією IFFHS:

1. Хосеп Гвардіола (Манчестер Сіті) — 281 бал;

2. Карло Анчелотті (Реал) — 56;

3. Лучано Спалетті (Наполі) — 53;

4. Сімоне Індзагі (Інтер) — 51;

5. Фернандо Дініз (Флуміненсе) — 33;

6. Мікель Артета (Арсенал) — 30;

7. Хаві (Барселона) — 26;

8. Анге Постекоглу (Селтік та Тоттенгем) — 12;

9. Унаї Емері (Астон Вілла) — 8;

10. Юрген Клопп (Ліверпуль) — 6

Раніше повідомлялося, що Едерсон — найкращий воротар 2023 року за версією IFFHS.