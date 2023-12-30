Англія

Завершився перший поєдинок 20 туру чемпіонату Англії.

У рамках двадцятого туру англійської Прем'єр-ліги Лутон Таун приймав лондонський Челсі на Кенілворт Роуд.

Ще у першому таймі гості з Лондона сформували досить комфортну для себе перевагу у два м'ячі — відзначилися Палмер і Мадуеке. Перший зумів оформити дубль у другій половині зустрічі, але господарі поля не збиралися здаватися і відповіли голами Барклі та Адебайо, забитими протягом шести хвилин.

Лутон Таун — Челсі 2:3

Голи: Барклі, 80, Адебайо, 86 — Палмер, 12, 70, Мадуеке, 37

Попередження: Браун, 27, Менгі, 77 — Дісасі, 87, Гюсто, 90+3

Лутон Таун: Камінські — Менгі, Ошо, Белл — Каборе (Чонг, 46), Локонга (Вудроу, 90+4), Барклі, Дауті — Таунсенд (Морріс, 62), Браун (Огбене, 46) — Адебайо

Челсі: Петрович — Гюсто, Дісасі, Сілва, Колвілл — Галлагер, Кайседо — Мадуеке (Фернандес, 81), Палмер (Гілкріст, 90+1), Джексон — Броя (Нкунку, 62)