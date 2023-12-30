Англія

Наставник дав свій коментар.

Ерік тен Гаг пов'язав невдачі Манчестер Юнайтед із травмами. Нагадаємо, що МЮ поступився Ноттінгем Форест.

"Ми знаємо причини, з яких це не працює. Жодна команда не зможе впоратися з такою кількістю проблем та травм, як у нас.

Ми все одно мали виступити краще, наш склад має глибину. Але глибини не вистачить, коли в тебе стільки травм", — наводить слова тен Гага ВВС.

На Football.ua доступне відео голів та огляд матчу Ноттінгем Форест — МЮ.