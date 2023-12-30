Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 30 грудня 2023 року, 19:30.

У рамках 20 туру АПЛ Ноттінгем Форест приймав Манчестер Юнайтед на стадіоні Сіті Граунд і зміг досягти бажаного результату у вигляді перемоги.

У першому таймі команди не порадували глядачів голами, тоді як у другій половині зустрічі їх було аж три. Спочатку Домінгес вивів господарів поля вперед, а потім Рашфорду вдалося відновити паритет. Вирішальним у цій грі став гол Гіббс-Вайта. Саме він приніс Ноттінгем Форест три очки.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ноттінгем Форест — Манчестер Юнайтед у 20 турі англійської Прем'єр-ліги-2023/24:

Ноттінгем Форест — Манчестер Юнайтед 2:1

Голи: Домінгес, 64, Гіббс-Вайт, 82 — Рашфорд, 78

Ноттінгем Форест: Тернер — Монтьєль (Вільямс, 74), Ніакате, Мурільйо, Айна (Тоффоло, 87) — Єйтс, Даніло (Мангала, 87) — Еланга (Болі, 87), Гіббс-Вайт, Домінгес (Гадсон-Одої, 79) — Вуд

Манчестер Юнайтед: Онана — Ван-Біссака (Регілон, 90), Варан, Еванс, Далот — Мейну (Мактоміней, 46), Еріксен — Антоні (Діалло, 54), Фернандеш, Гарначо — Рашфорд

Попередження: Гіббс-Вайт, Мангала — Далот, Варан, Гарначо, Еріксен