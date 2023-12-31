Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 20-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють лондонські Фулгем та Арсенал

Фулгем та Арсенал зіграють у лондонському дербі в рамках двадцятого туру англійської Прем'єр-ліги.

Марку да Сілва, на тлі поразки від Борнмута (0:3), використав із перших хвилин Кастаня праворуч у захисті, тоді як Івобі гратиме під нападником, яким цього разу буде Хіменес.

Мікель Артета, після поразки в дербі проти Вест Гема (0:2), залучив до стартового складу Ківьора ліворуч у захисті, тоді як Гаверц повернувся до центрального трикутника, а напад очолить Нкетіа. Олександр Зінченко опинився поза заявкою на цю гру.

Фулгем: Лено — Кастань, Адарабйойо, Бейссі, Робінсон — Пальїнья, Кірні — Декордова-Рід, Івобі, Вілліан — Хіменес.

Запасні: Родак, Тете, Балло-Туре, Діоп, Рід, Вілсон, Перейра, Лукич, Карвалью.



Арсенал: Рая — Б. Вайт, Саліба, Габріел, Ківьор — Едегор, Райс, Гаверц — Сака, Нкетіа, Мартінеллі.