Англія

Капітан Лутон Тауну подякував всім за підтримку.

Захисник Лутон Тауну Том Лок'єр, який нещодавно втратив свідомість через зупинку серця у матчі АПЛ, розповів про свої подальші плани, передає офіційна сторінка клубу у Twitter.

Валлієць поділився, що зараз добре почувається і відзначив, що це все завдяки героїчним діям гравців, персоналу, лікарів і парамедиків.

"Я вдячний, що це сталося зі мною в оточенні цих героїв. Вони врятували мені життя. Я ніколи не забуду, що вони зробили для мене. Хоча мені сумно, що я не граю, я відчуваю гордість, спостерігаючи, як хлопці продовжують битву без мене. Бойовий дух, який я бачив в останніх трьох іграх, дав мені такий необхідний підйом. Я буду робити все можливе, щоб допомогти тренеру та клубу. В якій ролі це буде, ще буде вирішено, оскільки в новому році я маю зустрітися з фахівцями. Я не можу наголосити, наскільки важливо, щоб якомога більше людей знали СЛР. Це буквально рятує життя, як моє. Будь ласка, ознайомтеся з основами на веб-сайті British Heart Foundation або пройдіть курс. Ви просто ніколи не знаєте, коли це може знадобитися. Я був приголомшений підтримкою, яку отримав, і дякую вам усім за ваші повідомлення, листи, подарунки та добрі побажання. Побачити банери на стадіоні та почути, як співають моє ім'я, справді багато означало для мене та моєї родини. Насамкінець я хотів би подякувати Борнмуту, Гері Світу, Робу Едвардсу та Лутон Тауну за підтримку, яку вони надавали моїй родині протягом цього часу. Сподіваюсь, всі щасливо проведуть Новий рік та бажаю всього найкращого у 2024 році", — написав гравець в Instagram.