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Фулгем — Арсенал 2:1
Голи: Хіменес, 29, Декордова-Рід, 59 — Сака, 5

Фулгем: Лено — Кастань, Адарабіойо, Бессі, Робінсон — Пальїнья, Керні (Рід, 90+3) — Декордова-Рід (Діоп, 79), Івобі (Перейра, 72), Вілліан (Вілсон, 79) — Хіменес.

Арсенал: Рая — Б. Вайт (Жезус, 67), Саліба, Габріел, Ківьор (Томіясу, 46) — Едегор, Райс, Гаверц (Нельсон, 76) — Сака, Нкетіа, Мартінеллі (Троссар, 67).

Попередження: Керні, Бессі, Хіменес, Лено — Саліба