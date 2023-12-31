Англія
31 грудня 2023, 17:59
Арсенал без Зінченка поступився в дербі Фулгему
"Коттеджери" вперше з 2012 року перемогли "канонірів" на власному полі.
Фулгем — Арсенал, Getty Images
31 грудня 2023, 17:59
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Фулгем — Арсенал 2:1
Голи: Хіменес, 29, Декордова-Рід, 59 — Сака, 5
Фулгем: Лено — Кастань, Адарабіойо, Бессі, Робінсон — Пальїнья, Керні (Рід, 90+3) — Декордова-Рід (Діоп, 79), Івобі (Перейра, 72), Вілліан (Вілсон, 79) — Хіменес.
Арсенал: Рая — Б. Вайт (Жезус, 67), Саліба, Габріел, Ківьор (Томіясу, 46) — Едегор, Райс, Гаверц (Нельсон, 76) — Сака, Нкетіа, Мартінеллі (Троссар, 67).
Попередження: Керні, Бессі, Хіменес, Лено — Саліба