Англія

"Червоні дияволи" працюють над збереженням гравців у складі.

Напередодні стало відомо про те, що боси Манчестер Юнайтед повідомили представників свого центрального центрального захисника Віктора Лінделефа про активацію наявного пункту щодо продовження контракту до червня 2025 року.

Втім, на цьому кампанія манкуніанців щодо збереження певних гравців не завершується, — повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, керівництво "червоних дияволів" ще планує пролонгувати угоди з правим захисником Аароном Ван-Біссакою та центральним півзахисником Ганнібалом Межбрі, контракти яких спливають влітку 2024 року.

У поточному сезоні Ван-Біссака провів 15 поєдинки у всіх турнірах та віддав 2 асисти. На рахунку Ганнібала у цій кампанії 10 матчів за МЮ та один гол.