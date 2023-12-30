Нова угода розрахована до літа 2025 року.
Віктор Лінделеф, Getty Images
30 грудня 2023, 20:42
Манчестер Юнайтед активував опцію продовження контракту із захисником Віктором Лінделефом. Про це повідомляє The Athletic.
За інформацією джерела, угода з 29-річним шведом, що діє, закінчувалася влітку наступного року, але тепер контракт футболіста розрахований до літа 2025 року.
Цього сезону Лінделеф провів 18 матчів, у яких забив один гол та віддав одну гольову передачу.
Наразі Манчестер Юнайтед грає проти Ноттінгема Фореста. На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу.